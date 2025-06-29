Скончался советник губернатора Ярославской области

В Ярославской области в возрасте 69 лет скончался советник губернатора Александр Кошкин, долгое время возглавлявший Любимский район. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кошкин

Фото: Яркипедия Александр Кошкин

Фото: Яркипедия

Александр Кошкин родился в 1956 году в поселке Пречистое, окончил Костромской сельскохозяйственный институт. Работал в Любиме директором станции технического обслуживания сельхозтехники, начальником любимского РЭУ треста «Даниловмежрайгаз». В 2004 году был избран главой района и занимал эту должность до 2024 года, когда ушел в отставку по собственному желанию. С августа перешел на должность советника губернатора.

«Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Это большая потеря для Любимского округа, всего региона и для каждого, кто знал Александра Викторовича лично»,— написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Губернатор отметил, что при руководстве Александра Кошкина Любим стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В июле прошлого года бывшему главе присвоили звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».

Антон Голицын