В ДТП в Беларуси погибли жители Пермского края

В ДТП, случившемся в Минском районе Беларуси, погибли жители Пермского края, пишет «АиФ-Прикамье». По данным Следственного комитета Беларуси, ДТП с участием граждан России произошло в Минском районе Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДТП с участием жителей Пермского края в Беларуси, фото - СК Беларуси. Фото: ДТП с участием жителей Пермского края в Беларуси, фото - СК Беларуси.

Согласно предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге М2 в направлении Национального аэропорта «Минск». Около 5:20 утра 28 июня вблизи деревни Слободщина Минского района он столкнулся с автомобилем такси, двигавшимся в попутном направлении. От удара Skoda отбросило в дорожное ограждение.

В ДТП погибли четыре пассажира такси: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 13 и 7 лет, все они граждане России. Водитель Skoda с травмами госпитализирован, водитель и пассажир Mercedes не пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.