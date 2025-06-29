У Крымского моста со стороны Тамани автомобили стоят в очереди два часа

На подходе к Крымскому мосту со стороны Тамани в ожидании досмотра скопилось около 520 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Крымский мост». Автовладельцам приходится ждать в очереди около двух часов.

Со стороны Керчи в ожидании досмотра стоят 155 автомобилей.

Затор на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края возник в воскресенье около девяти часов утра, в течение минувшей ночи дорога в обе стороны была свободна. В настоящее время происходит увеличения затора — в 12 часов в ожидании досмотра со стороны Тамани стояли 350 транспортных средств, в 13 часов — 503 автомобиля.

Анна Перова, Краснодар