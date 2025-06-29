Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по ВПК Украины

В ночь на 29 июня вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по военно-промышленному комплексу и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

При нанесении удара использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и БПЛА.

Министерство также сообщило о поражении многофункциональной радиолокационной станции «RADA» израильского производства, цехов по производству и хранению ударных беспилотников. Кроме того, российские силы ПВО сбили 102 дрона и управляемую ракету большой дальности «Нептун».