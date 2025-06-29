Алаудинов опроверг причастность бойца «Ахмата» к драке в Белгородской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов прокомментировал видеозапись конфликта с участием военнослужащих в Белгородской области. Он опроверг причастность бойца «Ахмат» к избиению сотрудника военной полиции.

«Конфликт на дороге произошел не с бойцом спецназа "Ахмат". Это боец другого подразделения»,— рассказал Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. По его словам, в отношении человека, начавшего конфликт, возбуждено уголовное дело, он задержан. Командир «Ахмата» подтвердил, что событие связно с чеченцем, но призвал комментирующих видеозапись «не трогать национальность» преступника, а говорить о фактах.

Разъяснения от Апти Алаудинова ранее потребовал бывший народный губернатор Новороссии Павел Губарев. В своем Telegram-канале он написал, что бойцы «Ахмата» предположительного напали на сотрудников военной полиции на блокпосту в Белгородской области в среду, 25 июня. Судя по опубликованной в соцсетях видеозаписи, конфликт начался после того, как сотрудник военной полиции остановил автомобиль без номеров, который, по его словам, ехал по полосе встречного движения. Видео, по всей видимости, было снято на камеру самого полицейского, сказавшего людям в военной форме, что водитель не показал ему документы. В результате перепалки полицейского окружили и избили несколько мужчин.

Сергей Толмачев, Воронеж