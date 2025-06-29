Власти Прикамья ищут подрядчика для восстановления судна «Восход-50»

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края объявило аукцион на восстановление пассажирского судна на подводных крыльях «Восход-50» проекта 352. Напомним, что в 2024 году в региональную собственность были переданы три судна «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-231».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Аукцион на восстановление «Восход-50» проходит в Единой информационной системе в сфере госзакупок. Как указано в электронной документации к торгам, начальная стоимость контракта составляет 83,3 млн руб. Заявки на участие в закупке принимаются до 8 июля. Согласно техзаданию, судно 1986 года постройки пассажировместимостью 71 человек отстаивается на площадке предприятия ООО «Камский судоремонт» по ул. Водников, 31. Завершить восстановление «Восход-50» надо к 31 мая 2026 года.

В июле 2024 года совет директоров ПАО «СК “Камское речное пароходство”» (КРП) согласовал сделку по передаче в собственность ООО «Теплоход “Владимир Маяковский”» судов «Метеор-220» и «Метеор-231». Предполагалось, что затем компания передаст их в безвозмездное пользование краевым властям для восстановления и дальнейшей эксплуатации. Вопрос по восстановлению и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор» прорабатывался в краевом правительстве. Позже стало известно, что краевые власти собираются направить более 400 млн руб. на восстановление двух дебаркадеров и еще трех судов.