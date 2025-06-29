Дело возбудили после гибели юной пассажирки мопеда в Нижегородской области

В результате ДТП в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области погибла 17-летняя девушка. По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщили в региональном ГУ МВД 29 июня.

По предварительным данным, 27 июня около 21:39 на 56 км автодороги Нижний Новгород — Саратов столкнулись автомобиль Audi и мопед «Альфа». В результате аварии 16-летний водитель мопеда получил травмы, а его 17-леняя пассажирка погибла. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Галина Шамберина