Технохабы как IT-ядро экономики

Открытие технохабов — новая тенденция цифровой отрасли. Опрошенные Guide аналитики и игроки рынка замечают, что такие объединения — прямой доступ к инфраструктуре и ресурсам. В частности, компании обмениваются знаниями и опытом, привлекают инвестиции. Об основных аспектах развития этого направления рассказываем в материале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технохаб — инновационная площадка для IT-разработчиков: здесь создают цифровые продукты будущего, объединяя экспертизу и технологии под одной крышей

Фото: Freepik Технохаб — инновационная площадка для IT-разработчиков: здесь создают цифровые продукты будущего, объединяя экспертизу и технологии под одной крышей

Фото: Freepik

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко замечает, что технологические компании объединяются в хабы для создания среды, необходимой для коллаборации между компаниями, стартапами и вузами. «Это способствует ускорению процесса разработки инноваций, обмену знаниями и притоку кадров. Вместо конкуренции в таких хабах формируется синергия. Например, финтех-хабы занимаются не только разработкой, но и тестированием продуктов в реальных условиях, что позволяет сократить цикл создания программного обеспечения благодаря близости к другим IT-командам»,— акцентирует эксперт.

Среди крупных площадок в Санкт-Петербурге эксперты называют SberHub, открытый на Васильевском острове в конце 2024 года (расположен на бывшем Заводе им. Калинина), и уже принимающий IT-конференции, давно работающие технопарк «Ленполиграфмаш» и «Технопарк Санкт-Петербург» на Петроградской стороне, технопарк СПбПУ «Политехнический» в Калининском районе.

На Васильевском острове в технопарке ИТМО располагается хаб «Яндекса», объединяющий коворкинг-зону и площадку для публичных мероприятий, где регулярно проводятся образовательные конференции и события инвестиционной направленности. МТС также развивает собственный стартап-хаб, предлагающий технологическим компаниям комплекс сервисов — от рекламных решений до пространств для нетворкинга и деловых мероприятий с коворкинг-зоной. «Кроме того, о планах по созданию хаба заявила компания Selectel, которая давно организует публичные мероприятия на своей площадке, а в этом году провела образовательную инициативу — Академию Selectel с мини-конференцией по машинному обучению "МЛечный путь" и финалом конкурса ML-стартапов»,— дополняет основатель SoftwareLead и SPB Founders Виталий Янко.

Спикер отметил тенденцию, что бигтехи отходят от прямого хедхантинга IT-специалистов в рамках работы своих хабов, и проводят «утепляющий» формат рекламных мероприятий, чтобы подружиться с экосистемами и потребителями из числа небольших бизнесов и начинающих предпринимателей. «Общая цель, на наш взгляд,— привлечение проектов ранних стадий в качестве пользователей сервисов бигтехов»,— подчеркивает господин Янко.

Сами же компании приходят на площадки в том числе и ради комьюнити. «Главное, ради чего мы и другие компании идем в такие хабы,— это, конечно, комьюнити»,— делится СЕО «Облакотека» Максим Захаренко.— Когда вокруг тебя десятки команд из разных отраслей и направлений, по-другому начинаешь смотреть на свои же задачи. Например, в "Облакотеке" мы занимаемся облаками, инфраструктурой, резервным копированием данных, а рядом могут сидеть ребята, которые делают финтех-продукты, умные устройства, создают продукты на базе искусственного интеллекта. И мы автоматически начинаем учиться у них, перенимать подходы — это круто расширяет горизонт».

«Данные площадки — это мощный драйвер развития. Расположенные рядом с вузами, они создают идеальную экосистему для синергии образования и бизнеса. Результат? Больше коллабораций, прорывных стартапов и образовательных инициатив. При поддержке государства и активном участии специалистов такие площадки могут стать локомотивом не только для IT, но и для всей инновационной экономики»,— заявил CEO Usertech Вячеслав Коэн.

Концентрация талантов

Управляющий партнер консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов напомнил, что технологические хабы всегда были местом сосредоточения талантливых специалистов. Подтверждение тому три ярких проекта. Кремниевая долина, где находятся штаб-квартиры и центры глобальных игроков. Технологический хаб — Шэньчжэнь, в народе называемой «китайской Кремниевой долиной», где работают известные компании Huawei, Tencent, Wechat и другие. И, конечно, «Сколково» — российский технохаб с элементами особой экономической зоны, расположенный в одноименной подмосковной деревне. Участницами проекта стали компании «Тинькофф Центр разработки», «СофтЛайн Солюшн», «Диасофт Экосистема», «Инновационный центр Ай-Теко» и другие.

Господин Коэн называет среди плюсов технохабов синергию: компании легко находят кадры, снижают затраты на необходимые ресурсы для работы, лучше удерживают своих специалистов, а также продвигают образовательную сферу. «Высококвалифицированные специалисты разных областей работают в одном вместе, что способствует концентрации талантов»,— добавляет он.

Наличие технохабов значительно повышает привлекательность HR-бренда работодателя, комментирует Александр Хачиян, основатель IT-интегратора AWG и платформы гибкой занятости SkillStaff. Современное пространство технохаба становится плюсом в мотивации текущих сотрудников, а также конкурентным преимуществом для привлечения новых кадров. В таких пространствах предусмотрены все условия для комфортной и продуктивной работы: широкий выбор точек питания, в том числе фуд-корты, митап- и конференц-залы, спортивные площадки и многое другое.

Технохабы также привлекают молодых айтишников через проведение обучающих мероприятий и стажировок. «Нужного специалиста или партнера в хабе найти куда проще — все люди на виду. Хочется прокачать команду — пожалуйста, регулярно проходят общие митапы, коллеги делятся опытом. Есть идея — ее легко сразу обсудить с комьюнити и получить живой фидбек. Компании в хабе конкурируют, но и поддерживают друг друга, продвигаясь быстрее, чем поодиночке»,— считает руководитель IT-агентства WebSiberia Арег Варданян.

На перспективу

Городу выгодно формировать «IT-ядра» — это влияет и на экономику, и на статус региона, говорит директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK Роман Карпов. По его словам, можно ожидать рост числа частно-государственных хабов с привязкой к приоритетным отраслям — энергетика, машиностроение, медицина. Или же к науке. К слову он вспомнил про ИТМО Хайпарк в Пушкинском районе Петербурга, начало работы которого запланировано на 2030 год.

«Развитие технохабов позволит усилить возможности в повышении технологической независимости страны, поддержки и выращивании IT-талантов и коммерциализации научных и прикладных разработок»,— подытожил спикер.

Алиса Мальцева