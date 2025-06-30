Искусственный интеллект в промышленности: революция без остановки

ИИ перестал быть технологией будущего — он уже здесь, меняя производственные процессы, создавая новые профессии и освобождая людей от рутинных задач. Российские и мировые компании активно внедряют ИИ, и результаты впечатляют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Например, в Южно-Уральском государственном университете разработали нейросеть, которая ускорила диагностику подшипников в 15 раз. Foxconn запустила собственную ИИ-модель FoxBrain для управления цепочками поставок и автоматизации производства. А «Северсталь» благодаря предиктивным алгоритмам сократила расход цинка на 1,5% и повысила производительность агрегатов.

Но ИИ — это не только про эффективность. Он меняет саму структуру труда. Внедрение компьютерного зрения на заводах позволяет сократить количество дефектов продукции, системы видеоаналитики контролируют безопасность сотрудников, роботизированные процессы берут на себя обработку документов, освобождая людей для более сложных задач. Кадровый рынок трансформируется. По прогнозам McKinsey, к 2030 году ИИ создаст 15–25% новых рабочих мест в промышленности. Вместо операторов конвейеров требуются специалисты по машинному обучению, инженеры данных, разработчики цифровых двойников. В металлургии, нефтегазовой отрасли, энергетике растет спрос на экспертов, способных управлять ИИ-системами мониторинга и прогнозирования.

Различные исследования рапортуют, что в перспективе 20 лет до 50% рабочих мест может быть автоматизировано. Под ударом рутинные операции: ввод данных, базовый анализ, контроль качества. Но там, где нужны креативность, эмпатия или стратегическое мышление, человек останется незаменим.

Алла Михеенко, редактор Guide «Цифровая экономика»