Глава СКР заинтересовался делом об обрушении кирпичной кладки на пешехода в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о травмировании пешехода в Самаре. Об этом сообщили в областном следственном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В пятницу, 27 июня, стало известно, что на мужчину в Самаре обрушился фрагмент кирпичной кладки дома на ул. Медицинской. Пострадавший получил перелом, ему потребовалась медицинская помощь.

По данным СКР, семь лет назад дом 1945 года постройки признали аварийным. «Однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам, вынужденным проживать в небезопасных условиях, не предоставлено. Кроме того, сотрудниками управляющей компании ненадлежащим образом исполняются обязанности по обслуживанию строения»,— говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Самарской области Павла Олейника доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах.

Сабрина Самедова