В Чувашии при пожаре в частном доме погиб 63-летний мужчина

В селе Янтиковского района при пожаре в частном доме погиб его 63-летний хозяин. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.

Пожар произошел 28 июня около 5 утра. Огонь полностью уничтожил строение площадью 48 квадратных метров. Хозяин дома, 63-летний местный житель, не успел выбраться и погиб.

К тушению были привлечены 6 пожарных и 3 единицы техники МЧС России. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Всего за последние сутки в республике зарегистрировано 4 пожара.

Влас Северин