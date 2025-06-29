Полиция задержала сызранца, сорвавшего золотую цепь с пенсионерки

В Сызрани полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа, сообщили в областном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В отдел полиции обратилась 69-летняя женщина, которая сообщила, что неизвестный на улице сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и убежал. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 20 тыс. руб.

«Прибывшие по указанному адресу полицейские изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения расположенных на пути следования разыскиваемого, опросили свидетелей, собрали показания очевидцев. При отработке мест возможного сбыта похищенного сотрудники уголовного розыска отдела полиции обнаружили залоговые документы на похожие ювелирные изделия и предположили, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и неуплату алиментов 30-летний местный житель. Полицейские установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства»,— говорится в сообщении.

Подозреваемый признался в преступлении и сказал, что часть вырученных от продажи золота денег потратил на погашение долгов. В отношении сызранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции выясняют все детали происшествия и разыскивают похищенные ювелирные изделия.

Сабрина Самедова