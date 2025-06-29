Каждый восьмой житель Ижевска против регистрации подростков в соцсетях

Против заведения подростками аккаунтов в социальных сетях выступает каждый восьмой экономически активный житель Ижевска, подсчитал SuperJob. При этом 7% горожан считают, что решение должно зависеть не от возраста, а от желания ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Треть ижевчан назвали оптимальным возрастом для создания аккаунта 13-15 лет, 22% — 16-17 лет, еще 11% горожан — 10-12 лет. Еще 3% респондентов считают возможным создание детского аккаунта с 7-9 лет.

Женщины чаще считают возможным регистрацию ребенка в соцсетях в более раннем возрасте. Среди мужчин выше доля тех, кто считает что соцсети детям противопоказаны. Наибольшая доля противников детских аккаунтов среди мужчин старше 45 лет — 21%.

Каждый третий родитель детей 7-9 лет и почти каждый четвертый у 10-12-летних осведомлены о наличии у них профилей в соцсетях. Среди родителей подростков старше 13 лет о наличии у них аккаунтов знают 76%.

При этом по мере взросления ребенка контроль ослабевает. Если у младших школьников контролируют соцсети 97% опрошенных родителей, то в случае подростков 16-17 лет проверку соцсетей ведут 46% взрослых. Аналогично контроль времени, проводимого в соцсетях — 7-9-летних детей ограничивают 79% родителей, в случае 16-17-летних подростков — только 21%.

75% родителей рассказывают несовершеннолетним о правилах безопасности в интернете. Матери чаще отцов проводят такие беседы. Среди основных тем: опасность общения с незнакомцами (62%), защита личных данных (33%) и предостережения о переходе по подозрительным ссылкам (13%).