В «Пермском книжном издательстве» сменился руководитель

Учредитель ООО «Пермское книжное издательство» Ольга Лешпаева покинула пост гендиректора организации, сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Вместо нее 27 июня издательство возглавила Наталья Загребина, совладелица (33,3%) и директор организации по управлению нежилой недвижимостью «Склад-ВЭД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Крупнейшее в Прикамье «Пермское книжное издательство» основано в 1939 году. Одноименное ООО зарегистрировано в 2003 году. Основным видом деятельности организации числится полиграфическая. Кроме того, общество ведет деятельность в области торговли, производства бумажных изделий, издания газет и журналов, а также в сфере туристических агентств. В августе прошлого года издатель Владимир Максимович, владевший тогда «Пермским книжным издательством» и березниковской «Типографией купца Тарасова», продал оба предприятия их гендиректору Ольге Лепшаевой. В октябре 2024 года господин Максимович скончался.