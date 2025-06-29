В Марий Эл водитель автомобиля Lada Granta совершил наезд на 23-летнюю девушку-пешехода, она скончалась на месте. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл сбили 23-летнюю девушку, она двигалась по проезжей части

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл В Марий Эл сбили 23-летнюю девушку, она двигалась по проезжей части

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

ДТП произошло сегодня, 29 июня, около 03:30 на 53 км автодороги «Йошкар-Ола — Зеленодольск».

По предварительным данным, девушка шла по середине проезжей части. В результате ДТП она скончалась на месте до прибытия скорой помощи.

Влас Северин