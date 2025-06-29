День молодежи в Казани посетили более 100 тысяч человек

Празднование Дня молодежи в Казани посетили 100,3 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

В Казани мероприятия проходили на двух площадках: экстрим-парке УРАМ и в парке Горького. В экстрим-парке «Урам» работали 11 площадок с более чем 100 активностями. Завершил праздник концерт в парке культуры и отдыха имени Горького.

Ринат Садыков отметил, что мероприятие прошло без инцидентов. Все меры безопасности для гостей были соблюдены.

Влас Северин