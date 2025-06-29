В эвакуированном торговом центре во Владивостоке не нашли утечку газ

В эвакуированном торговом центре «Реми» во Владивостоке не обнаружили утечку газа, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе правительства Приморского края. Утром 29 июня из-за сообщений о распылении газа неизвестного происхождения в одном из магазинов ТЦ была проведена эвакуация посетителей и персонала.

При отравлении парами неизвестного вещества пострадали восемь человек, но госпитализация никому не потребовалась. Сотрудники МЧС и спасатели обследовали помещения торгового центра газоанализаторами, включая район касс и холодильники, однако признаков утечки газа не выявили. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Полиция Владивостока начала проверку по факту сообщения о распылении неизвестного газа в торговом центре. Прокуратура Приморского края также ведет расследование.