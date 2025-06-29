Почти 199 млн рублей получит Удмуртия на реализацию проектов для молодежи
Почти 199 млн руб. привлекло министерство молодежной политики Удмуртии на реализацию проектов по итогам конкурсов «Росмолодежи», сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Фото: Пресс-служба Министерства молодежной политики УР
В следующим году за счет привлеченных средств планируют открыть патриотический центр «Северный рубеж» в Глазове, провести ремонт молодежных центров в селах Алнаши и Киясово, закупить оборудование и провести ремонт в «Добро.Центрах» в Ижевске и Шарканском районе. Кроме того, деньги пойдут на проведение 30-и молодежных мероприятий, включая фестивали «Жара» и «Весна Удмуртии».