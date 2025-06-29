Почти 199 млн рублей получит Удмуртия на реализацию проектов для молодежи

Почти 199 млн руб. привлекло министерство молодежной политики Удмуртии на реализацию проектов по итогам конкурсов «Росмолодежи», сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Министерства молодежной политики УР Фото: Пресс-служба Министерства молодежной политики УР

В следующим году за счет привлеченных средств планируют открыть патриотический центр «Северный рубеж» в Глазове, провести ремонт молодежных центров в селах Алнаши и Киясово, закупить оборудование и провести ремонт в «Добро.Центрах» в Ижевске и Шарканском районе. Кроме того, деньги пойдут на проведение 30-и молодежных мероприятий, включая фестивали «Жара» и «Весна Удмуртии».