В Бишкеке ожидают участия Путина в саммите ОДКБ
Киргизская сторона ожидает, что президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством Киргизии. Об этом по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев.
Фото: Анастасия Домбицкая / Коммерсантъ
«Ожидаем участия (Владимира. — "Ъ") Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ»,— сказал министр.
Саммит ОДКБ пройдет осенью 2025 года под председательством Киргизии, которая 1 января 2025 года приняла представительство в ОДКБ у Казахстана. Президент республики Садыр Жапаров на встрече с председателями парламентов в мае говорил, что его страна твердо привержена курсу на укрепление организации, повышение ее авторитета в обеспечении мира и стабильности в регионе, а также уважения суверенных интересов государств-членов и их права на собственную модель развития.