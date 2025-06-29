В Бишкеке ожидают участия Путина в саммите ОДКБ

Киргизская сторона ожидает, что президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством Киргизии. Об этом по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Домбицкая / Коммерсантъ Фото: Анастасия Домбицкая / Коммерсантъ

«Ожидаем участия (Владимира. — "Ъ") Путина в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ»,— сказал министр.

Саммит ОДКБ пройдет осенью 2025 года под председательством Киргизии, которая 1 января 2025 года приняла представительство в ОДКБ у Казахстана. Президент республики Садыр Жапаров на встрече с председателями парламентов в мае говорил, что его страна твердо привержена курсу на укрепление организации, повышение ее авторитета в обеспечении мира и стабильности в регионе, а также уважения суверенных интересов государств-членов и их права на собственную модель развития.

Анастасия Домбицкая