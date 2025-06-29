В Челябинской области два человека погибли при опрокидывании лодки

На озере Увильды в Аргаяшском районе Челябинской области опрокинулась лодка с двумя взрослыми и подростком. Ребенка спасли, два человека погибли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Трагическое происшествие случилось неподалеку от базы отдыха «Заря». Двое мужчин с 14-летним мальчиком вышли на озеро Увильды на лодке без спасательных жилетов. Во время прогулки подросток встал на край лодки, она опрокинулась. Очевидцы происшествия смогли спасти мальчика. Он не пострадал и не нуждается в медицинской помощи.

Спасти взрослых не удалось. Мужчин 65 и 49 лет обнаружили на поверхности воды в 20 м от берега, извлекли на сушу и начали оказывать первую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть.