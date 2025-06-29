Фестиваль «Молфест» в Челябинске посетили около 3 тыс. человек

На площади Революции в Челябинске состоялся фестиваль «Молфест», посвященный Дню молодежи. Мероприятие посетили около 3 тыс. жителей и гостей города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

На фестивале дежурили сотрудники полиции, ГАИ, представители частных охранных предприятий и добровольных народных дружин. Вход осуществлялся через контрольно-пропускные пункты. Нарушений общественного порядка за время проведения мероприятия не зафиксировано.

В церемонии открытия «Молфеста», посвященного 80-летию Победы в Великой Отвечественной воне и созданию атомной промышленности в России, участвовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он вручил паспорта 11 школьникам-активистам, а также наградил участников, волонтеров и организаторов Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в 2024 году в Сочи.

На фестивале работали несколько площадок. На одной из них под названием «Знай» прошли встречи с дизайнером Артемием Лебедевым, пранкерами Вованом и Лексусом, олимпийским чемпионом и лектором общества «Знание» Артуром Далалояном.

Завершился День молодежи на площадки Революции концертом группы Cream Soda.