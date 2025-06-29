Казань вошла в топ-5 самых популярных городов для летнего отдыха в России, сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в список самых популярных городов России для отдыха летом

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Казань вошла в список самых популярных городов России для отдыха летом

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 2025 году цены на аренду жилья в Казани и других регионах, таких как Пенза, Тула и Новгород, заметно снизились. Аналитики отмечают, что стоимость аренды упала на 16–34% по сравнению с прошлым годом.

Средняя цена аренды жилья в Казани составляет 5,4 тыс. руб. за сутки. В некоторых городах, например в Оренбурге и Орле, можно найти варианты за 2,7 и 3 тыс. руб. соответственно.

Эксперты отмечают, что спрос на отдых в малых городах и локальных маршрутах растет, что делает их все более популярными среди туристов.

Влас Северин