Полиция Челябинской области изъяла контрафактные сигареты на 1 млн рублей

В Карсноармейском районе Челябинской области сотрудники полиции обнаружили 8 тыс. пачек немаркированных сигарет. Табачная продукция на сумму более 1 млн руб. изъята из незаконного оборота, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Информацию о реализации немаркированного табака на территории Красноармейского района получили оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального главка. В ходе оперативного мероприятия с участием Росгвардии были зафиксированы факты передачи и получения немаркированного табака.

Изъятая продукция направлена на экспертизу. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Сейчас сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к незаконной торговле.