На соревнования в Ирбите погиб чемпион России по мотокроссу Руслан Козуб

В ходе столкновения двух мотоциклов на этапе Чемпионата России по мотокроссу с колясками в Ирбите (Свердловская область) погиб чемпион России по мотокроссу на мотоциклах с коляской, член сборной России Руслан Козуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпион России по мотокроссу на мотоциклах с коляской, член сборной России Руслан Козуб

Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина Чемпион России по мотокроссу на мотоциклах с коляской, член сборной России Руслан Козуб

Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина

«Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Козуба»,— сообщили в Федерации мотоциклетного спорта России.

Второй участник ЧП, Александр Пупышев, экстренно госпитализирован в Центральную городскую больницу Ирбита. «Мы пристально следим за его состоянием и молимся за его скорейшее и полное выздоровление. Федерация оказывает всю необходимую поддержку для обеспечения Александра лучшей медицинской помощью»,— говорится в заявлении президента Федерации мотоциклетного спорта России Александра Джеуса.

Соревнования в Ирбите отменены. «Главной задачей сейчас является поддержка семей пострадавших, всестороннее расследование причин и обстоятельств инцидента в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, и обеспечение безопасности всех участников соревновательного процесса в будущем»,— отметил господин Джеус.

Мэр Ирбита Николай Юдин сообщил в соцсетях, что серьезных травм и угроз здоровью Александра Пупышева не выявлено. По его словам, в связи с отменой соревнований зрителям, кто захочет вернуть ранее приобретенные билеты, их стоимость компенсируют.

«Со своей стороны муниципалитет все взятые на себя обязательства, связанные с проведением соревнований, выполнит в полном объеме. Кроме того, все средства, вырученные за билеты, мы передадим семье Руслана. При этом все спортсмены, заявившиеся на участие в гонках, решили регистрационные взносы в полном объеме тоже передать семье Руслана»,— рассказал он. По его словам, муниципалитет возьмет на себя все затраты, связанные с похоронами спортсмена.

Алексей Буров