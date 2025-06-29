В Новом Уренгое открылась арт-резиденция «Сова» площадью 4 тыс. кв. м

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) прошла церемония открытия пятого в регионе арт-пространства «Сова». В ней по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин, а очно посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин дал старт работе арт-резиденции «Сова» в Новом Уренгое (ЯНАО)

Фото: Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин дал старт работе арт-резиденции «Сова» в Новом Уренгое (ЯНАО)

Фото: Kremlin.ru

«Сова» — пространство для творчества и самовыражения на 4 тыс. кв. м., внутри которого разместили мультиформатный зал на 350 мест, три репетиционных зала, студии для художников, дизайнеров и фотографов, мастерские и выставочное пространство, киберплощадку, место для коворкинга и кафе.

«Сегодня Ямал — это одна из точек роста и развития в нашей стране. Но Арктику невозможно осваивать без людей, поэтому важно создавать условия для жизни, в том числе пространства для творческого развития. Не сомневаюсь, что вы будете в полной мере использовать все созданные возможности»,— отметил Владимир Путин.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что «Сова» стала «самым масштабный пространством, объединившим творческих людей, и экосистемой для роста талантов, где каждый найдет поддержку». Аналогичные арт-пространства для творческой молодежи планируется создать в Муравленко, Губкинском и Надыме.

В 2025 году Новый Уренгой отмечает 50-летний юбилей. Основная праздничная программа запланирована на сентябрь.

София Паникова