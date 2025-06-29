В Красноярском крае в результате опрокидывания аэролодки погиб пассажир

Аэролодка перевернулась в акватории реки Кан в Саянском районе Красноярского края. В момент опрокидывания на ее борту находились три человека, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. «На место происшествия направлены спасательные службы. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — отметили в ведомстве.

По данным источника, один человек погиб, остальные смогли самостоятельно выбраться. Иланской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.

Лолита Белова