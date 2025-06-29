В ТРК «Семья» обновят кинотеатр «Синема Парк»

Руководство пермского ТРК «Семья» и сети «Синема Парк» обсудили итоги сотрудничества и наметили дальнейшие шаги по улучшению условий для посетителей торгового центра. Как сообщают в администрации ТРК, в 2026 году «Синема Парк» обновит к своем кинотеатре в «Семье» зрительные залы и общие пространства. Запланированные работы должны повысить уровень комфорта для посетителей кинотеатра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Предстоящие работы станут самыми крупными для мультиплекса в ТРК с момента открытия в 2008 году», - заметила руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова. Госпожа Жданова добавила, что в торгово-развлекательном комплексе подтвердили готовность предоставлять площади для «Синема Парка» на долгосрочной основе.