В Казани за сутки произошло 85 ДТП

В Казани за последние сутки зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий. Информация об этом опубликована в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

В результате аварий пострадал 1 человек, погибших нет. Из общего числа ДТП 44 случая оформлены через центры обработки, еще 33 аварии с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками ГИБДД на местах.

За сутки было выявлено 7 водителей в состоянии опьянения, а также 4 человека, управлявших транспортом без прав. К административной ответственности привлечены 4 велосипедиста, 10 пользователей электросамокатов. В территориальные отделы полиции доставлены 5 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин