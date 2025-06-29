У кирпичного завода «Меакир» раскрылся новый акционер

У березниковского завода «Меакир» по производству кирпича раскрылся новый акционер. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 26 июня единственным акционером АО «Меакир» стал Евгений Равцов, гендиректор строительной группы «Развитие». Руководителем «Меакира» по-прежнему является Валерий Россахацкий. Месяц назад стало известно о приобретении группой «Развитие» завода в Березниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК АО «Меакир» Фото: ВК АО «Меакир»

АО «Меакир», зарегистрированное в Березниках в 1989 году, выпускает кирпич с 2002 года. Уставный капитал — 103,5 млн руб. Основными акционерами общества ранее были ООО «Пермнефтересурс» (28,9%, компанией владеют Самвел Антонян и Владимир Карслян) и ООО «ТД “Нефтетехснаб”» (29,7%, компанией владеет Валентина Полшкова). Сейчас АО «Меакир» — одно из ведущих предприятий по производству кирпича в Прикамье с долей на региональном рынке 35%.

СГ «Развитие» с 2011 года работает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. В последние годы группа расширяет портфель своих подразделений. В конце 2023 года стало известно о приобретении «Развитием» завода «ЖБИ Стройиндустрия». На площадке «ЖБИ Стройиндустрия» «Развитие» будет производить трубы из сшитого полиэтилена. Кроме того, в 2024 году собственники холдинга получили контроль над 50% в уставном капитале «Первой нерудной компании», добывающей и производящей песчано-гравийную смесь на русловых месторождениях.