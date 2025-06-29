Бастрыкин хочет знать, кто избил рыбаков в Рыбинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения двух пожилых рыбаков в Рыбинске. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что двое мужчин были избиты на берегу Волги за выбор места для рыбалки. Проверку сразу организовала полиция, сейчас делом займутся и следователи.

«Председатель СКР поручил и.о. руководителя СУ СК России по Ярославской области Бакухину П.П. возбудить по данному факту уголовное дело и расследовать его»,— говорится в сообщении «Следкома».

Алла Чижова