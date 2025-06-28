Более 5 тысяч человек посетили IT-форум в Ханты-Мансийске

В XVI Международном IT-форуме, который прошел в Ханты-Мансийске с 25 по 27 июня, приняли участие более 5 тыс. человек, сообщили организаторы. По их данным, в деловой программе участвовали представители 53 субъектов РФ, стран БРИКС и ШОС, Анголы, Мексики, Сьерра Леоне и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XVI Международный IT-Форум в Ханты-Мансийске

Фото: Telegram-канал «Югра Z Официально» XVI Международный IT-Форум в Ханты-Мансийске

Фото: Telegram-канал «Югра Z Официально»

В течение трех дней эксперты обсуждали применение искусственного интеллекта (ИИ) в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», вопросы информационной безопасности и международного сотрудничества.

Впервые у IT-форума была страна-партнер — Узбекистан. «Синергия между российскими и узбекскими IT-компаниями помогает выйти на рынки ОАЭ и Саудовской Аравии. У нас хорошо чувствуют себя такие IT-гиганты, как "Яндекс", Сбер и "Касперский", мы готовы продолжать сотрудничество»,— отметил первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось.

На полях форума было подписано около 20 соглашений о сотрудничестве в сфере международных отношений, кибербезопасности, внедрения и использования технологий ИИ, создании передовых цифровых платформ и продуктов. «Форум — продолжение многолетнего диалога по вопросам технологического развития и цифровой трансформации экономики. Эта площадка стала местом, где обмениваются современными решениями, строят общие планы и заключают соглашения»,— отметил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

В рамках форума прошла выставка «Цифровые технологии для всех», которую посетили 7 тыс. человек. Впервые на ее площадке прошли соревнования по фиджитал-спорту и гонка дронов.

София Паникова