29 июня в Татарстане ожидаются небольшие дожди и туман

В воскресенье, 29 июня, на территории Республики Татарстан прогнозируется переменная облачность. Ночью местами возможны небольшие дожди, в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем прогреется от +18 до +23 градусов. Днем осадков не предвидится.

В Казани ночью осадков не ожидается, минимальная температура составит от +9 до +11 градусов. Днем сохранится переменная облачность без дождей, воздух прогреется от +20 до +22 градуса.

Влас Северин