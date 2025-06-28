Татарстан получит 147 млн руб. на развитие молодежной политики, средства поступят в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

По размеру субсидии республика заняла 11 место среди 43 регионов-победителей. Деньги выделяют в рамках конкурса «Регион для молодых», входящего в нацпроект «Молодежь и дети».

Часть средств направят на реконструкцию молодежного центра «Заман» в Набережных Челнах. Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков рассказал, что планируется создать лаборатории профориентации для подростков, коворкинг и инкубатор социальных проектов.

Субсидию также используют для поддержки креативных индустрий, развития молодежных медиа и повышения компетенций сотрудников.

Влас Северин