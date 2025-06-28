В Татарстане арестовали экс-чиновника, помогавшего в возвращении с СВО за деньги

Вахитовский суд Казани арестовал до 25 августа Ильгиза Латыпова, бывшего помощника премьер-министра Татарстана. Об этом сообщает «Реальное время».

Ильгиза Латыпова задержали у здания Кабмина республики после получения 800 тыс. рублей. По версии силовиков, деньги предназначались за перевод бойца СВО из зоны боевых действий. Так, в начале июня подозреваемому передали 100 тыс. рублей, а уже позже — 800 тыс. Общая сумма должна была составить около 3 млн рублей. Вину он признал частично, но по ч.3 ст. 159 УК РФ. То есть не как посредничество взятке в особо крупном размере, а как мошенничество в крупном размере.

Адвокат подозреваемого просила суд не арестовывать клиента, аргументируя это его частичным признанием вины. Она отметила, что на очной ставке с подозреваемым в даче взятки последний не выражал опасений по поводу возможных действий Ильгиза Латыпова.

Ильгиз Латыпов заявил, что вышел на пенсию в прошлом году, но был освобожден от должности в минувшую пятницу. Он также просил заменить меру пресечения на домашний арест, подчеркнув, что он невыездной.

Влас Северин