Под Пензой на железной дороге погиб подросток от удара током, возбуждено дело

Воронежский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту смертельного травмирования подростка на железной дороге в Пензенской области (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла на 197 км железнодорожной станции Колышлей в Пензенской области вечером накануне, 27 июня. Там 14-летний подросток пытался залезть на отдельно стоящий грузовой вагон и скончался в результате травмирования электрическим током.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Предстоит провести необходимые судебные экспертизы.

Павел Фролов