В Сызрани благоустраивают Центральный пляж

В Сызрани в рамках проекта реконструкции Центрального пляжа подрядчик расчистил территорию, завез песок, смонтировал верхние дорожки, некоторые лестницы и пандус, сообщили в областном министерстве энергетики и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Идет обустройство амфитеатра. По проекту пляж будет оборудован всем необходимым для отдыха у воды, также появится спортивная зона, пешеходные дорожки, смотровая площадка, парковка, причал»,— говорится в сообщении.

Проект реновации победил в IX всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Госконтракт стоимостью 184 млн руб. получило ООО «Айкон».

В Сызрани также благоустроены три набережные: Кремлевская, Монастырская и набережная на реке Крымза.

Сабрина Самедова