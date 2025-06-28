В Ярославле перекроют набережную из-за театрального шествия

В Ярославле с 22:00 28 июня и до окончания мероприятия, посвященного празднованию 275-летия Волковского театра, часть улиц в центре города будет перекрыта. Соответствующий приказ подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

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Перекрытия затронут участки улицы Первомайской, Красного съезда, Волжского спуска и Волжской набережной. Как указывается в постановлении, связано это с «Театральным шествием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения (прекращения) движения ТС 28 июня с 22:00 до окончания мероприятия 29 июня

Фото: Приложение к постановлению Схема расстановки временных дорожных знаков для ограничения (прекращения) движения ТС 28 июня с 22:00 до окончания мероприятия 29 июня

Фото: Приложение к постановлению

«Одним из самых массовых и ярких событий творческой недели станет шествие «Театр-парад». Оно состоится 29 июня на Волжской набережной»,— ранее сообщал губернатор Михаил Евраев. В правительстве области рассказали, что шествие стартует в 15:00.

Алла Чижова