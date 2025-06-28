Пермское минагро раскрыло новую площадку проведения «Агрофеста»

В минагро Пермского края раскрыли место проведения готовящегося в регионе масштабного сельскохозяйственного агрофестиваля. Как сообщается в telegram-канале ведомства, межрегиональная выставка-форум «Прикамский Агрофест» состоится в конноспортивном комплексе в поселке Ферма. Проведение форума запланировано на 17-18 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В программе выставки деловые мероприятия, выставка племенного животноводства, конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Механизатор», региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта», а также форум сельской молодежи.

В прошлом году «Прикамский Агрофест» состоялся на площадке опытного поля Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства, напротив деревни Лобаново.

Напомним, в поселке Ферма, на базе конноспортивного комплекса Пермского края планируется строительство нового ипподрома. Предполагается, что комплекс станет площадкой для крупных мероприятий. С 2016 года федерация конного спорта Пермского края намеревалась возвести там конноспортивное сооружение за счет собственных средств и частных вложений, но проект не реализовали из-за недостаточного финансирования.