Участок улицы Кулаковой в Ижевске перекрыли в связи с ремонтом теплотрассы

В связи с ремонтом теплотрассы в Ижевске для движения транспорта перекрыли ул. Кулаковой на участке от теплового пункта на ул. 10 лет Октября, 7а до жилого дома на ул. Холмогорова, 18. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс» Фото: пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс»

Проводится замена изношенного участка трубопровода, обнаруженного при проведении плановых гидравлических испытаний теплосетей. Работы проводит «Т Плюс». Ограничение движения продлится до 18.00 4 июля.