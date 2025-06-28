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Участок улицы Кулаковой в Ижевске перекрыли в связи с ремонтом теплотрассы

В связи с ремонтом теплотрассы в Ижевске для движения транспорта перекрыли ул. Кулаковой на участке от теплового пункта на ул. 10 лет Октября, 7а до жилого дома на ул. Холмогорова, 18. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс»

Фото: пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс»

Проводится замена изношенного участка трубопровода, обнаруженного при проведении плановых гидравлических испытаний теплосетей. Работы проводит «Т Плюс». Ограничение движения продлится до 18.00 4 июля.