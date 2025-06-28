В Татарстане за прошедшие сутки зафиксировали восемь пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за сутки ликвидировали восемь пожаров

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане за сутки ликвидировали восемь пожаров

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожарные четыре раза выезжали по ложным вызовам и 11 раз взаимодействовали с другими службами. Пять раз спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах происшествий зафиксировано не было.

Влас Северин