В Татарстане за сутки ликвидировали восемь пожаров
В Татарстане за прошедшие сутки зафиксировали восемь пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.
В Татарстане за сутки ликвидировали восемь пожаров
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Пожарные четыре раза выезжали по ложным вызовам и 11 раз взаимодействовали с другими службами. Пять раз спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах происшествий зафиксировано не было.