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В Татарстане за сутки ликвидировали восемь пожаров

В Татарстане за прошедшие сутки зафиксировали восемь пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

В Татарстане за сутки ликвидировали восемь пожаров

В Татарстане за сутки ликвидировали восемь пожаров

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Татарстане за сутки ликвидировали восемь пожаров

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пожарные четыре раза выезжали по ложным вызовам и 11 раз взаимодействовали с другими службами. Пять раз спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах происшествий зафиксировано не было.

Влас Северин