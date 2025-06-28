В Новокуйбышевске обновят теплосеть на ул. Миронова и ул. Островского

В Новокуйбышевске на ул. Миронова специалисты «Т Плюс» начали модернизацию тепловой сети, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Планируется обновить 838 метров трубопровода, что позволит повысить надежность теплоснабжения для жителей 70 многоквартирных домов»,— говорится в сообщении.

С 27 июня и до 4:00 (MSK+1) 30 июля действует временная схема движения транспорта. На участке между ул. Гагарина и ул. Кирова будет полностью перекрыто дорожное движение и закрыт въезд во двор между домами №№ 19 и 21 на ул. Миронова.

Кроме того, энергетики приступили к ремонту на ул. Островского на участке между ул. Пушкина и ул. Октябрьской. С 27 июня до 2 июля там также перекрыто автомобильное движение.

Сабрина Самедова