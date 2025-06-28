Следствие возбудило дело по факту гибели астраханки в результате падения дерева

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело по факту гибели жительницы ЗАТО г. Знаменск в результате падения дерева (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

75-летняя женщина погибла днем накануне, 27 июня. В момент падения на нее дерева из-за сильного порыва ветра она находилась рядом с подъездом одного из домов на ул. Комсомольской в ЗАТО г. Знаменск.

На место прибыли медики «скорой». Они пытались реанимировать женщину, но безуспешно. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося в рамках уголовного дела.

Павел Фролов