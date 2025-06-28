Под Пензой прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки

В Белинском районе Пензенской области местные власти ликвидировали незаконную свалку после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выявила складирование строительных и бытовых отходов в 950 м юго-восточнее села Ширяево. Площадь свалки составляла порядка 60 кв. м.

Местная администрация бездействовала в части ликвидации свалки. В связи с этим надзорное ведомство внесло представление главе администрации Студенского сельсовета. В итоге отходы были вывезены.

Павел Фролов