В Татарстане заготовлено 130 тыс. тонн сена для скота, что составляет 40% от необходимого объема. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики и министр сельского хозяйства Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане заготовили 130 тысяч тонн сена для скота

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане заготовили 130 тысяч тонн сена для скота

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также заготовлено более 1 млн тонн сенажа, что также покрывает 40% потребности. В личных подсобных хозяйствах собрано 239 тыс. тонн сена, и личные подворья в Елабужском, Кайбицком, Кукморском, Тетюшском и Тюлячинском районах полностью обеспечены кормами.

Из запланированных 306 тыс. гектаров угодий трава скошена на 246 тыс. гектаров, что составляет 80% от плана. Уборку трав завершили Зеленодольский, Кукморский, Мамадышский, Тетюшский, Кайбицкий и Елабужский районы. В Апастовском и Лениногорском районах работы близки к завершению.

Влас Северин