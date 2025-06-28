Главе СКР доложат об избиении многодетной волгоградкой своего ребенка

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в Волгоградской области (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщает инфоцентр.

Ранее в соцмедиа появилось видео, на котором волгоградка причиняет телесные повреждения своему ребенку. Женщина воспитывает четверых детей. Самому младшему из них девять месяцев, самому старшему — девять лет.

Сейчас дети находятся в соцучреждении, их благополучию и здоровью ничего не угрожает. По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит доложить об установленных обстоятельствах в рамках возбужденного в отношении многодетной матери уголовного дела.

Павел Фролов