В Верхней Пышме осудили главу почты за присвоение лотерейных билетов

Городской суд Верхней Пышмы вынес приговор бывшему начальнику местного отделения почты Анне Токаревой, признав ее виновной по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, ей назначили 200 часов обязательных работ и штраф 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году она присвоила 478 билетов моментальных лотерей «Возьми золото», «Алмазные прииски», «Коллекционная серия. Знаковый момент». «Женщина не отразила в программе данные о продаже указанных билетов и не оплатила в кассу отделения почтовой связи денежные средства за билеты»,— говорится в сообщении. Ущерб АО «Почта России» оценивается в 56,8 тыс. руб.

Подсудимая вину признала частично. По ее словам, она пыталась выполнить ежемесячный план по продаже лотерейных билетов: выигранные деньги себе не присваивала, а списывала в счет недостачи по билетам, которые не имели выигрыша.

Приговор суда не вступил в законную силу.

София Паникова