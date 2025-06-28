В Челябинской области промпроизводство снизилось на 4,4% по итогам пяти месяцев

В январе-мае 2025 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 95,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае объем выпуска продукции упал на 8,3% в годовом выражении, сообщает Челябинскстат.

По итогам пяти месяцев добыча полезных ископаемых в Челябинской области снизилась на 8,7% год к году. Производство в обрабатывающих отраслях сократилось на 4,4%, по виду деятельности «Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» — на 3,7%. В сфере «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» индекс составил 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В «обработке» наибольшее падение зафиксировано в производстве одежды — на 58,5%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 14,2%, напитков — на 13,9%, компьютеров и электронных изделий — на 10,6%, прочей неметаллической продукции — на 10,4%, кокса и нефтепродуктов — на 11,1%. Основное для Челябинской области металлургическое производство сократилось на 6,8% в годовом выражении.

При этом на 26,6% выросло изготовление прочих транспортных средств и оборудования, лекарственных средств и медицинских материалов — на 18,9%, кожи и изделий из нее — на 19,7%, электрооборудования — на 6,5%, не включенных в другие группировки машин и оборудования — на 6,2%, бумаги и бумажных изделий — на 5,1%.