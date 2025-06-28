План по вводу жилья в Татарстане в 2025 году выполнили на 63%
В Татарстане выполнение годовой программы по строительству жилья достигло 63%, всего в эксплуатацию ввели 2 млн 62 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.
План по вводу жилья в Татарстане в 2025 году выполнили на 63%
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В сфере коммерческого строительства сдано 25% от запланированного годового объема, введено 57 домов общей площадью более 424 тыс. кв. м. В сфере индивидуального жилищного строительства сдано около 11,5 тыс. домов общей площадью 1 млн 551 тыс. кв. м.
По программе социальной ипотеки из 35 запланированных домов построено восемь, их площадь составляет более 86 тыс. кв. м, что соответствует 53% выполнения годового плана.