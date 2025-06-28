Под Волгоградом отца участника СВО обеспечат жильем благодаря прокуратуре

В Волгоградской области прокуратура через суд добилась предоставления семье участника СВО благоустроенного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению 25-летнего бойца СВО прокуратура Светлоярского района Волгоградской области выяснила, что его семья, состоящая из пяти человек, проживает в р.п. Светлый Яр. Она состоит на учете как нуждающаяся в жилом помещении, поскольку у отца заявителя имеются хронические заболевания, которые препятствуют совместному проживанию. При этом отцу участника СВО все еще не предоставили отдельное жилье.

Прокуратура по итогам проверочных мероприятий попросила суд обязать администрацию Светлоярского района обеспечить отца заявителя отдельным благоустроенным жилым помещением. Суд удовлетворил требование. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов