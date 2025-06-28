В Татарстане планируют трудоустроить 3,75 тысяч участников студотрядов

В Татарстане в рамках нацпроекта этим летом планируют трудоустроить 3,75 тыс. участников студенческих отрядов из 55 регионов РФ. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Республиканский центр студенческих трудовых отрядов..

Всего в республике запускаются три крупных всероссийских трудовых проекта, поддерживаемых Министерством по делам молодежи Татарстана.

В 2024 году в рамках четырех всероссийских и одного межрегионального проекта в Татарстане было трудоустроено 1 761 человек из 45 регионов России. Среди них представители 92 вузов России, а также двух вузов из Белоруссии и Киргизии.

Влас Северин